CIVITANOVA - Ritiro della delibera di istituzione della zona arancione per rivedere, in modo condiviso, un progetto di viabilità e parcheggi per i residenti in tutta la zona tra piazza XX settembre e via Piave. È la proposta che i residenti della zona presenteranno al sindaco. Dal giugno dell’anno scorso hanno raccolto oltre cento firme e protocollato due richieste di incontro con l’amministrazione comunale, finora rimaste inascoltate.

Per questo nei prossimi giorni una delegazione si presenterà a Palazzo Sforza per fissare un appuntamento. Questa la linea d’azione fissata in una partecipata assemblea con una trentina di residenti. Incontro coordinato da Marsilio Marsili, Alessandro Mazzaferro ed Enrica Chiarastella, tra i firmatari delle lettere inviate al Comune. Il provvedimento sotto accusa è quello del maggio scorso, con la quale è stata istituita una ztl tra le vie Asiago, Col Di Lana e il tratto finale di via della Vela, tra via Piave e la zona Micheletti. Tre strade fuori dalla grande viabilità del centro dove il transito e la sosta, in determinate fasce orarie (pausa pranzo e tutta la notte dalle 10 alle 8) sono riservate ai residenti.

«Una delibera che non ha precedenti – è stato detto – ci sono altre ztl in centro, la zona blu e quella verde, con aree di sosta riservate ai residenti ma solo perché in quei casi sono state pavimentate vie e tolti posti auto. Qui, da quel che sappiamo, c’è stata una richiesta dei residenti che delle vie in esame che, semplicemente, vogliono il parcheggio sotto casa. Ma si tratta di strade in cui ci sono decine di passi carrabili, il traffico è inesistente e non c’è stato mai problema di parcheggio. Il risultato è che il resto della zona soffre: via Vela è stata tagliata in tre parti; una riservata alla zona arancione, una aperta a tutti e una riservata ai residenti della zona Blu. Chi abita in corso Vittorio Emanuele, dove la sosta è a pagamento, non ha più alternative. Come i residenti di via Piave, via del Vallone, via Hermada. Ci sono anziani costretti a fare più di un chilometro a piedi. Nei giorni di pulizia delle strade, il problema si aggrava perché si vieta la sosta in via Piave e in corso Garibaldi. Dove dovremmo parcheggiare? Qui si è privilegiato qualcuno, creando un evidente disparità di trattamento. Chiediamo provvedimenti equilibrati e che affrontino il problema nella sua complessità».



Nella delibera si parla di «gravi problematiche di parcheggio evidenziate dai residenti delle tre vie al sindaco». «C’è una richiesta protocollata? – chiedono quelli del comitato – esiste una relazione della polizia locale o del dirigente che attesti problematiche al traffico e al parcheggio? Domande legittime per verificare i motivi di questo provvedimento che impatta sulla qualità della vita di centinaia di famiglie. Finora non ci è stato dato ascolto, ora pretendiamo un incontro e ci presenteremo in Municipio».