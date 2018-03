Scontro in superstrada tra un camion e un'auto Uomo ferito gravemente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Violento tamponamento in superstrada, un uomo incastrato tra le lamiere della sua auto dopo lo scontro con un camion. È stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette in condizioni serie. È successo poco dopo le 8 nei pressi dello svincolo per la zona industriale di Santa Maria Apparente, in direzione monti. Sul posto sono intervenuti la Croce Verde, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Traffico bloccato lungo la Valdichienti e disagi anche lungo le arterie principali, come la provinciale.