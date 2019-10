Civitanova, guida ubriaca sulla statale 77 e si schianta ​contro il guardrail

LEGGI ANCHE:

CIVITANOVA - Proseguono in provincia i controlli della polizia stradale per contrastare la guida in stato di ebbrezza. Servizi ad hoc vengono effettuati in particolare nei fine settimana. E nella notte tra sabato e domenica, su disposizione del Compartimento della polizia stradale delle Marche, gli agenti hanno presidiato la fascia costiera. Accertate 10 violazioni per guida in stato di ebbrezza, di cui 2 amministrative e 8 di carattere penale.Gli agenti della polstrada sono anche intervenuti per accertare un incidente (con feriti) avvenuto lungo laall’altezza di Montecosaro: un’auto condotta da una donna è finita contro il guardrail, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli in transito. La conducente è risultata positiva all’etilometro (patente ritirata).L’operazione contro le stragi del sabato sera ha visto impegnati i poliziotti anche nel territorio del comune di Porto Recanati, dove c’è stata, tra l’altro, l’inaugurazione di un noto locale da ballo frequentato da numerosi giovani, provenienti sia dal Maceratese che dall’Anconetano. Durante l’operazione gli agenti della polizia stradale guidati dal commissario capo Tommaso Vecchio, sono stati controllati 73 veicoli. Identificati tutti i conducenti e i passeggeri.