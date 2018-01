Schianto frontale sulla rampa di accesso dell'autostrada Ferita anche una bambina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Schianto frontale sulla rampa di accesso per l’A14: due donne ferite finiscono all’ospedale, soccorsa anche una bambina di 8 anni. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17.30. Per cause che sono in corso di accertamento da parte di una pattuglia della polizia autostradale, due automobili, una Audi Q3 che viaggiava verso Nord e una Opel Meriva, in uscita a Civitanova, si sono scontrate frontalmente a ridosso della curva. È stato un impatto violento che è avvenuto allo svincolo autostradale in direzione Nord, a pochi metri di distanza dal casello: l’Audi è andata a schiantarsi contro il lato passeggero dell’altra vettura.A bordo della Meriva si trovava una famiglia: moglie, marito e bambina di 8 anni. La donna, una quarantacinquenne civitanovese che era seduta al fianco del conducente, è stata estratta dalle lamiere dell’automobile dai vigili del fuoco di Civitanova: lamentava dolori intercostali. A bordo dell’altra macchina, invece, c’erano un uomo che guidava e una donna. Sul posto sono intervenute anche tre ambulanze: all’ospedale sono finite le due donne, rispettivamente passeggere delle due automobili. Entrambe non sarebbero in condizioni serie. Soccorsa per via di qualche escoriazione anche la bambina di 8 anni, seduta dietro. Anche lei, fortunatamente, nulla di grave. Il traffico – si procedeva a senso unico alternato - ha subito inevitabili rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.