Un grave incidente sulla superstrada, soccorsi 2 motociclisti

CIVITANOVA - Grave incidente in superstrada, traffico in tilt. Soccorsi due motociclisti. È successo poco dopo le 10, all'altezza dello svincolo per la zona industriale di Santa Maria Apparente, in direzione mare. Coinvolte tre auto e un mezzo a due ruote. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza, che è atterrata sulla superstrada. Valdichienti chiusa al traffico.