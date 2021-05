Bambino di 5 anni travolto da un’auto a San Marone. Trasportato in eliambulanza a Torrette

CIVITANOVA - Allarme a Civitanova, intorno alle 19. Per cause in corso di accertamento una donna alla guida di una Nissan Juke ha travolto un bambino di 5 anni, trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto in via Giacosa, nel quartiere di San Marone. Fortunatamente il bambino non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il 118, la Croce Verde e la polizia stradale.

