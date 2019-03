Auto si ribalta, famiglia in ospedale. Coinvolti anche neonato e bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Scontro tra due auto, paura per un neonato, dei bambini e una donna incinta. Una macchina si è ribaltata su una fiancata ed è finita contro il cancello di una abitazione. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18, in via Costamartina. Coinvolte una Opel Zafira e una Mercedes. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. Non sarebbero gravi le persone coinvolte, una famiglia pakistana, che era a bordo della Zafira ed è finita all’ospedale.