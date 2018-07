Incidente choc sull'autostrada A14: auto si ribalta, 28enne estratta dalle lamiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Auto si ribalta, in due finiscono all'ospedale. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e mezzo lungo l'autostrada A14, tra i caselli di Civitanova e di Porto Sant'Elpidio, in direzione Sud. Alla guida della vettura una donna di 28 anni, di Roma, che ha perso il controllo della macchina, una Ford Fiesta. Prima è finita contro il guard-rail poi si è ribaltata. Con lei viaggiava un uomo di 56 anni, lo stesso residente a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. La ventottenne è stata estratta dalle lamiere della macchina. Entrambi sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Alta: le loro condizioni non sarebbero particolarmente gravi.