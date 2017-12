Auto finisce fuori strada, in due all'ospedale L'incidente da brividi in A14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Schianto sull’A14, un’auto finisce fuori strada. È accaduto questa mattina intorno alle 10, a pochi chilometri dall’uscita del casello di Civitanova, in direzione sud. Per cause al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto per i rilievi una Citroen C3, guidata da un 75enne di Casteldisangro, si è scontrata con un’utilitaria guidata da un trentenne anconetano. A seguito dell’impatto la Citroen è volata oltre il guardrail. Sia l’anziano che il giovane sono stati trasportati all’ospedale di Civitanova (sul posto anche l’eliambulanza, il cui intervento non si è comunque rilevato necessario). Le condizioni di entrambi non sono gravi. Sul luogo dello schianto la Croce Azzurra di Porto Recanati, la medicalizzata di Recanati, i vigili del fuoco di Civitanova e la polizia stradale.