Una giovane perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Perde il controllo della sua automobile e si schianta contro un palo, soccorsa una giovane. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in via Cecchetti, la strada che da San Marone va verso il centro. Al volante dell'auto, una Smart, si trovava una ragazza. Ha battuto la testa. È stata soccorsa immediatamente dalla Croce Verde. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco.