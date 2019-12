Civitanova, contromano in centro, danneggia le auto e rifiuta l'alcol test

LEGGI ANCHE:

CIVITANOVA - Fadi auto in sosta e finisce all'ospedale, dopo aver percorso un tratto di strada contromano. Ma rifiuta di sottoporsi al test dell'. Nei guai un giovane uomo ascolano. Notte di controlli nel fine settimana, carabinieri in azione per scongiurare il caose le stragi del sabato sera.Nel fine settimana appena trascorso, i militari della Compagnia Carabinieri di, del Nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni locali, in collaborazione con il personale del Nucleo Cinofili di Pesaro, hanno effettuato numerosi controlli lungo le strade della movida, coordinati dal comandante provinciale dei carabinieri di Macerata, finalizzato al contrasto dei furti e al consumo indiscriminato di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte di chi si mette al volante.