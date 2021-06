Schianto da brividi all’incrocio, una Bmw finisce contro il muro di un'abitazione

CIVITANOVA – Schianto all’incrocio, una Bmw finisce contro un muro. È successo tra via Giacosa e via Papa Giovanni XXIII, zona Villa Eugenia, poco dopo le 10. Coinvolte una Opel e una Bmw, finita contro il muro di una casa. Feriti in maniera lieve i conducenti. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco.

