CIVITANOVA - Auto finisce fuori strada e si ribalta, in due all'ospedale. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, poco prima delle 18, in via del Molino. Soccorsi un uomo e una donna che si trovavano all'interno di una Volkswagen. Non sono gravi. Sul posto 118, Croce Verde e vigili del fuoco.