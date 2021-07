Carambola tra auto all'alba lungo la strada statale, una coppia finisce al pronto soccorso

CIVITANOVA - Carambola all’alba sulla rotatoria. Fortunatamente, si è risolto con feriti lievi l’incidente avvenuto alle prime luci dell’alba, all’altezza della rotatoria ex Pellegrini, alla fine della Ss 16 a Civitanova. L’allarme è scattato alle 5.45. Per cause che sono in corso di accertamento, secondo una prima ricostruzione, una Punto, condotta da un ventunenne residente a Porto Sant’Elpidio, ha urtato una Fiat 500, con a bordo moglie e marito, 53 anni lei, 69 anni lui. In seguito all’urto la Fiat 500 è finita al centro della rotatoria proprio nel momento in cui era in transito una Peugeot, condotta da un cinquantunenne, che è rimasto illeso. Sul posto i vigili del fuoco. Insieme al giovane c’erano in macchina altri ragazzi suoi coetanei. Soltanto uno di questi, una giovane, lamentava dolori alla schiena. Al pronto soccorso, feriti in maniera comunque lieve, è finita la coppia a bordo della 500. Sul posto anche i carabinieri, chiamati a chiarire le cause dell’incidente e ad effettuare i rilievi di rito.

