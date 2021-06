Piromane incendia l'auto di una ragazza di 27 anni, al vaglio dei carabinieri i filmati delle spycam

CIVITANOVA - Rogo doloso questa notte in via Versiglia. Incendiata una Mini One di una ragazza di 27 anni. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri, che stanno visionando i filmati delle spycam. La vettura è stata sequestrata per effettuare gli accertamenti finalizzati a risalire all'autore del blitz di fuoco.

