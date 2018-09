Rogo doloso nella notte Tre auto a fuoco, è caccia al piromane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Bruciano tre auto nella notte, l'ipotesi è che si tratti di un episodio di natura dolosa. L'allarme è scattato questa notte, intorno alle 2.30, in zona Tramvia. Bruciate una Fiat Punto e due Peugeot. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Civitanova, che indagano sull'accaduto. Come detto si pensa il rogo non sia di natura accidentale.