Ancora un'auto a fuoco, paura all'alba E' mistero sulle cause

CIVITANOVA - Brucia un'altra macchina a Civitanova Marche, è giallo sulle cause. L'allarme è scattato all'alba di questa mattina, poco dopo le 5, lungo viale della Rimembranza, dove si trovava parcheggiata una Citroen C3. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Civitanova, che indagano sull'accaduto. Sono in corso le indagini per chiarire i contorni della vicenda.