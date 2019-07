Blitz della polizia in spiaggia un bagnante di 48 anni sorpreso con l'hashish

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Nell’ambito di una speciale operazione di controllo sono stati effettuati pattugliamenti anche nella zona portuale di Civitanova Marche. Controllata pure la spiaggia: un servizio coordinato sul posto dal commissario capo Maria Raffaella Abbate, nel corso del quale sono state identificate persone sospette e ispezionate autovetture in sosta e in transito. Nella circostanza è stato identificato un uomo di 48 anni sorpreso in spiaggia, che alla vista della polizia ha mostrato un atteggiamento sospetto. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di hashish, che è stato sequestrato. L’uomo, come da prassi in questi casi, è stato segnalato alla prefettura. Nel corso dei controlli è stato anche identificato un pregiudicato, risultato contravventore ad un foglio di via obbligatorio dal comune di Civitanova Marche emesso nel 2017 (era sottoposto al divieto di fare rientro nel comune per un periodo di tre anni). Per questo motivo l’uomo verrà denunciato all’autorità giudiziaria.