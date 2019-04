Casa in affitto, giovane finisce nel mirino di un truffatore del web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Interessato ad una casa in affitto a Milano, prende accordi con un venditore tramite un noto sito immobiliare. Paga la caparra e metà mensilità, ma al momento della consegna delle chiavi dell’immobile, il venditore sparisce nel nulla. Non risponde più né al telefono né ai messaggi. La vittima dell’ennesima truffa online è un giovane civitanovese. Qualche giorno fa, deciso a prendere casa in affitto a Milano, aveva cercato su internet qualche soluzione e, alla fine, aveva trovato un appartamento. Aveva contattato colui che aveva messo l’annuncio ed erano cominciate le trattative, sia per telefono che per e-mail. Tra la caparra e metà della prima mensilità, quella di aprile, il ragazzo ha sborsato 750 euro, inviati tramite bonifico bancario.Dopo aver concordato il prezzo e dopo aver firmato un contratto, che sarebbe poi dovuto essere controfirmato dal proprietario, i due si erano accordati per la consegna delle chiavi dell’appartamento. Ma all’appuntamento l’uomo non si è mai presentato. La vittima ha intuito subito che qualcosa non andava. L’uomo era praticamente irraggiungibile. E così non ha potuto fare altro che sporgere denuncia. Indagini in corso.