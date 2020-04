«Vado a fare la spesa», i militari della Finanza lo controllano e gli trovano la droga

CIVITANOVA - Ha dichiarato ai militari di essere uscito per fare la spesa, esibendo regolare autocertificazione. Addosso, però, aveva dell’hashish. Nella sua casa ne sono stati sequestrati 7 grammi. Il giovane di 26 anni di Montecosaro è stato denunciato. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza nell'ambito dei controlli finalizzati a contenere l'epidemia da Coronavirus.

Nell'ambito di questo impegno, i millitari delle Fiamme Gialle, guidati dal comandante Tiziano Padua, hanno sorpreso un giovane di 22 anni che nonostante la quarantena era andato a casa del pusher, le Fiamme Gialle stanano un 22enne che in casa nascondeva 35 grammi di hashish e oltre 1.400 euro. I miitari hanno notato strani movimenti nei pressi di un condominio tra Civitanova e Porto Potenza. L’attenzione si è ben presto focalizzata su un 22enne civitanovese.

È scattata la perquisizione domiciliare, con l’ausilio del cane antidroga e qui sono stati trovati, nascosti in un mobile, due pezzi di hashish per un totale di 35 grammi, oltre a 1.440 euro in contanti, ritenuti proventi dello spaccio. Rintracciata anche la persona che era in casa del 22enne. Quest’ultimo, anche lui di 22 anni, residente a Civitanova, è risultato in possesso di 12 grammi di hashish e di due spinelli, acquistati poco prima. Il pusher è stato denunciato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, il cliente è stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore. A quest’ultimo, i militari hanno contestato anche di essersi mosso di casa senza valide ragioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA