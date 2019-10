Civitanova, giovane donna trovata morta in una stanza del Bed & breakfast: è giallo

CIVITANOVA - Una giovane donna è stata trovata morta in un B&b in via Dante Alighieri, nel quartiere di San Marone a Civitanova. A chiedere l'intervento del 118 è stato il titolare della struttura che hanno trovato il corpo della donna.

I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. In corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche per stabilire le cause del decesso. Sul posto anche la Scientifica. Le ipotesi più accreditate sono legate un malore improvviso o all'assunzione di qualche sostanza.

