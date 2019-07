Nel circolo culturale si giocava d'azzardo Slot machine sequestrate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Nell'ambito di controlli effettuati su impulso del questore Antonio Pignataro la polizia ha individuato una sala da gioco abusiva e sequestrato due macchine, verosimilmente del tipo “New Slot” con targhetta identificativa danneggiata in corrispondenza del numero seriale. In particolare nel locale, privo di insegna, situato in una via del centro, che si qualificava come costituendo “circolo culturale”, sono stati trovati veri e propri tavoli da gioco, con tanto di panno verde, e macchinette elettroniche da gioco New slot. Giova precisare che l’utilizzo di queste macchinette da gioco è rigidamente regolamentato da una normativa molto stringente che prevede, tra l’altro, la presenza di uno specifico numero seriale di collegamento alla rete ufficiale dell’Azienda dei Monopoli di Stato, che concede il nulla osta all’uso e verifica la regolarità delle stesse. Gli apparecchi di quella sala, al momento funzionanti, erano collegati solo alla rete elettrica, ma completamente clandestini perché privi dell’etichetta del produttore e del distributore, dell’attestato di conformità e del numero seriale. Inoltre mancavano il nulla osta per la messa in esercizio rilasciato dai Monopoli di Stato, il collegamento telematico con lo stesso ente e non risultavano effettuati gli adempimenti previsti dagli articoli 5 ed 8 della legge regionale numero 3 del 2017 sul contrasto della ludopatia. Il gestore del locale, Z. P. le sue iniziali, è risultato inoltre in possesso di documentazione incompleta anche per quanto riguarda l’esercizio del “circolo”. All’interno del locale, al momento del controllo, erano presenti alcuni avventori, che sono stati identificati, mentre gli apparecchi sono stati sequestrati. Saranno elevate le sanzioni del caso.