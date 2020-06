Un gattino intrappolato sotto un’auto, traffico in tilt. Il salvataggio diventa uno show

CIVITANOVA - Un gattino intrappolato sotto un’auto blocca il traffico in via Duca degli Abruzzi e calamita l’attenzione di decine e decine di passanti. Vigili del fuoco in azione, nella mattinata di ieri, lungo la centralissima via che è una delle traverse più trafficate del cuore civitanovese.

Erano da poco trascorse le 11 quando qualcuno ha chiamato i vigili del fuoco per un micetto imprigionato sotto una Bmw, parcheggiata in strada. A richiamare l’attenzione dei passanti il miagolio del gattino che, però, non voleva saperne di uscire di lì, nonostante l’intervento dei pompieri e anche di alcuni passanti che hanno provato, a modo loro, a collaborare con la squadra dei vigili del fuoco per tirare fuori il gattino.

Ad un certo punto, è anche uscito dalla sua tana di fortuna, per nascondersi di nuovo sotto un’altra macchina, questa volta una Panda, parcheggiata dietro. Alla fine, il gattino è stato recuperato grazie all’intervento di un commerciante del centro, Mauro Malatini, che passava da quelle parti per caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA