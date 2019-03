Furto in una villetta, lo sfogo delle vittime: «La zona non è illuminata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Furto in una villetta a due piani, i ladri ripuliscono un appartamento e poi salgono al piano di sopra dove una signora stava dormendo. La figlia: «In questa zona manca l’illuminazione, ho scritto più volte a chi di dovere per segnalare la situazione. Di notte qui è una zona franca, siamo al buio e la strada è dissestata».L’episodio, l’ennesimo furto in casa che si registra di questi tempi, è avvenuto nella serata dell’altro ieri in una villetta che si trova lungo la strada che porta ai parcheggi dell’ospedale, quella che va verso l’elisuperficie, a Civitanova Alta.