Sedici rom saccheggiano un negozio. Il titolare li rincorre con la sua auto

CIVITANOVA - Invasione di nomadi in un negozio di abbigliamento sportivo in centro. «Sono entrati in 15 o 16 e hanno cominciato a prendere di tutto», ha raccontato il proprietario dell’attività commerciale, Giordano Perini, che dopo averli cacciati dal suo negozio li ha seguiti con la sua macchina nella speranza di recuperare la refurtiva, se non tutta almeno una parte. «È una vergogna», ha commentato. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, pochi minuti prima di mezzogiorno. Nel mirino di una carovana di nomadi, donne con bambini piccoli al seguito, è finito il negozio di abbigliamento sportivo Maracanà, che si trova in via Cecchetti, a due passi da piazza XX Settembre, nei pressi del sottopasso che sbuca in via Buozzi.