Ladro per fame sorpreso a rubare in un ristorante Il titolare non lo denuncia

CIVITANOVA - Ruba melone, olio e uova dal magazzino di uno stabilimento balneare, ma il proprietario capisce il momento di difficoltà del ladro e non lo denuncia. Anzi. Decide di regalargli la roba da mangiare. È successo questa notte, intorno alle 4, quando i carabinieri hanno sorpreso nel magazzino di uno stabilimento balneare un civitanovese di 53 anni, che versa in una situazione difficile da un punto di vista economico. Il proprietario dello chalet-ristorante non lo ha denunciato e gli ha regalato il cibo.