I ladri prendono a spallate la porta e rubano l'incasso nella macelleria

CIVITANOVA - Furto nella storica macelleria di Francesco Follenti, i malviventi prendono a spallate la porta di ingresso della bottega di vicolo Marte, nel cuore del Borgo marinaro, e scappano con i soldi in cassa. Erano circa le 3 dell’altra notte. «Hanno preso a spallate la porta – ha raccontato Mauro Follenti, figlio del proprietario della macelleria -, hanno cercato di forzare la serratura ma la porta non si apriva perché ci sono dei blocchi. Hanno messo un piede sulla maniglia e sono riusciti a fare una apertura. Erano in due sicuro: uno ha fatto da palo, l’altro è entrato dentro. Non appena ha scavalcato la porta ed ha fatto irruzione all’interno della macelleria, è scattato l’allarme. È andato dritto verso il registratore di cassa, riuscendo a portare via il cassetto con i soldi dentro. Poi sono scappati via». Incalzati dal suono martellante dell’allarme i malviventi non hanno toccato altro. Indagano i carabinieri.