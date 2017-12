Colpo in una tabaccheria in viale Vittorio Veneto Bottino di cinquemila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - I ladri fanno irruzione in una tabaccheria del centro e scappano con stecche di sigarette e biglietti della Lotteria Italia. Nel mirino dei malviventi è finita la tabaccheria in viale Vittorio Veneto, che è gestita da Ivo Gentili e che si trova più o meno di fronte al ristorante-pizzeria “Papperò”, nelle vicinanze della biblioteca comunale.Nella prima mattinata dell’altro ieri, intorno alle 8, il proprietario come di consueto è andato ad aprire la sua attività e ha capito subito che qualcosa non andava. «Non riuscivo ad entrare – ha spiegato – qualcuno aveva scassinato la porta». Così sono stati allertati i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia, arrivati sul posto per un sopralluogo. È stata la squadra dei pompieri del vicino distaccamento di via Aldo Moro a permettere al proprietario di entrare nella sua tabaccheria. Una volta dentro, il titolare ha capito di essere finito nottetempo nel mirino di qualche malintenzionato. Spariti stecche di sigarette e biglietti della lotteria per circa 5mila euro.