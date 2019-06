Tentano il furto in un’auto malviventi messi in fuga da un cittadino coraggioso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Vede due individui che armeggiano intorno ad una macchina e li mette in fuga. Stavano cercando di aprire un Maggiolone con un arnese da scasso. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Il tentato furto è avvenuto l’altro ieri, intorno alle 14, in corso Dalmazia. Un residente si è avvicinato e i due, dopo aver capito di essere stati scoperti, si sono dati alla fuga a piedi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che si sono messi alla ricerca dei malviventi.