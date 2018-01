Donne insospettabili indossano gioielli e rubano al mercato

di Raffaella D'Adderio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - I furti al mercato? Non è sempre colpa dei rom. Stando a quanto raccontato da alcuni ambulanti, non mancano i ladri insospettabili: anche donne della Civitanova bene sono state sorprese a rubare tra le bancarelle.«Qui al mercato ci sono i rom che arrivano tutti i sabati mattina presto e iniziano una sorta di processione lungo il vialetto Sud di piazza per venire a frugare tra le bancarelle - spiega la signora Lia, con la postazione proprio su questo viale di piazza XX Settembre -. Ma noi commercianti non dobbiamo temere solo i nomadi».«Mi fa imbestialire - racconta ancora la venditrice ambulante - che signore bene vengano a rubare capi dalla mia bancarella e da altre qua vicino. I rom non badano al capo che sottraggono, portano via tutto ciò che possono. Queste signore italiane, ben vestite e curate, invece, scelgono l’indumento su cui avevano messo gli occhi in precedenza e lo prendono anche della misura giusta. Per fortuna tra noi ambulanti, sia italiani che stranieri, c’è molta solidarietà e facciamo dei controlli incrociati per stanare queste ladre dell’ultima ora. È capitato di recente che qui a Civitanova, grazie alla supervisione del collega che ha la bancarella davanti alla mia, sono riuscita a raggiungere una signora e a farmi riconsegnare un pantalone rubato». «Mi fa tanta rabbia - continua Lia - che queste donne ingioiellate non abbiano il benché minimo rispetto per chi lavora sotto le intemperie e, per un vezzo, sottraggono un capo da 25 euro che pesa sul nostro bilancio della giornata. Non se la passa bene neanche l’ambulante che vende lenzuola e piumoni a pochi metri dalla mia postazione. A lui signore insospettabili rubano spesso con la scusa di guardare un lenzuolo spiegato per constatarne la qualità».«I rom invece - è il quadro descritto da un altro ambulante del posto che ha preferito rimanere anonimo - arrivano di primo mattino, fanno tappa fissa per la colazione in un noto bar della zona, dove entrano in tanti con un nuvolo di bambini, e pagano una colazione per rubarne altre. Poi ripercorrono il vialetto tra le bancarelle e si disperdono in mezzo al mercato».«I nomadi bazzicano spesso al mercato - riferisce Daniele Luciani che vende calzini in piazza Ramovecchi, affacciata su corso Dalmazia -. Negli ultimi due mesi mi hanno sottratto parecchie paia di calze, praticamente mi hanno preso di mira. Avevo tentato l’escamotage di regalare loro qualche paio proprio per inibire atti di furto e invece è stato peggio. Un giorno, dopo l’ennesimo furto, li ho inseguiti lungo la strada percorrendo qualche centinaia di metri, ma non sono riuscito a raggiungerli». Lorenzo Micucci, invece, che vende abbigliamento in via Trento non ha mai subito furti dai rom. «Ho l’occhio vigile e controllo se cercano di sottrarmi qualcosa. Davanti al mio stand si posizionano venditori ambulanti abusivi sul marciapiede con la propria merce. Ho notato con piacere che ultimamente il presidio di carabinieri, polizia di stato e municipale è più incisivo».