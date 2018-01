Malviventi scatenati, messi a segno uno scippo e sei furti nelle abitazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Uno scippo in centro e sei furti in serie nella zona di Fontespina, la polizia è al lavoro e si riaccende l’allarme sicurezza. I residenti nella zona del bar Servidei, in via Saragat, sono preoccupatissimi per una serie di furti nelle abitazioni avvenuti tutti nell’ultimo fine settimana. Sei gli episodi che sono stati denunciati agli agenti del commissariato di polizia soltanto in questo week end: ma il numero potrebbe anche essere più alto. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili dei raid. Da parte delle forze dell'ordine è grande l'impegno sul fronte del controllo del territorio.