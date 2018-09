Si ribalta dopo lo schianto nella zona industriale Paura per l'autista di un furgone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Schianto all’incrocio tra due furgoni, uno si ribalta su un fianco (foto) in seguito all’impatto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 16, all’incrocio tra via Valletta e via Lamborghini, nella zona Industriale A. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dal personale medico e sanitario della Croce Verde e del 118 e trasportati all’ospedale. Per loro, fortunatamente, conseguenze di poco conto.Sul posto sono giunte anche una pattuglia della polizia municipale e una squadra dei vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei furgoni. L’incidente è avvenuto in un orario in cui le attività della zona industriale sono nel pieno. Ciò ha causato qualche rallentamento per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della zona.