«Ora ditemi come è morto mio padre». Una civitanovese presenta una denuncia ai carabinieri

CIVITANOVA - «La vicenda di mio padre è una cosa terribile, voglio sapere come è morto». A parlare è Anna Cerolini, la figlia del signor Franco, venuto a mancare improvvisamente all’età di 72 anni lunedì scorso, mentre era ricoverato nella clinica Villa Pini.



«Tutto è cominciato lo scorso 9 dicembre, giovedì, quando mio padre, che era in ottime condizioni ma aveva un principio di Alzheimer, ha avuto una emorragia rettale – ha raccontato la figlia Anna -. L’ho portato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova per capire da cosa dipendesse, credendo fosse comunque qualcosa di relativamente banale. Per due giorni è rimasto su una barella. A me è stato vietato di entrare e mi hanno mandato a casa. Dopo un po’ mi ha chiamato un barista di Civitanova Alta dicendo che mio padre era al bar, con l’ago della flebo al braccio. Nessuno si era accorto di nulla. Così ho chiamato i carabinieri, segnalando quello che era successo. Da lì l’ho accompagnato di nuovo al pronto soccorso. A mezzanotte è stato trasferito nella clinica Villa Pini. Anche qui non mi è stato permesso di entrare. Sabato e domenica mio padre è rimasto lì. Sono riuscita a vederlo per un attimo il sabato. Era solo in una stanza. Era in stato quasi comatoso, a malapena apriva gli occhi. E mio padre è sempre stato in salute. Non so cosa gli è stato dato per sedarlo, mi è stato detto che quello era il protocollo. Domenica ho provato a chiamarlo, ma nulla, mio padre non ha mai risposto. Lunedì mattina mi hanno chiamato da Villa Pini dicendo che mio padre era morto. Nessuno ha saputo spiegare il perché. Era una persona sana, non ha mai preso nemmeno una pasticca. Ho sporto denuncia per omicidio colposo contro ignoti e la Procura ha disposto l’autopsia, che è stata fatta venerdì a Civitanova. Ho nominato un medico legale per assistere agli esami e ora attendiamo l’esito. Nessuno ha saputo darmi una spiegazione». Domani mattina, presso la chiesa dei Frati Cappuccini, i funerali. Lascia la figlia Anna e la moglie Fiorella Mascitti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA