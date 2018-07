Litiga con la ex, fugge e le invia su Whatsapp foto di pasticche: è allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Litiga con la sua ex e si allontana. Poi, tramite Whatsapp, le manda una fotografia eloquente e preoccupante: alcune pasticche sul palmo della sua mano, una immagine che indicava chiaramente l'intenzione di volerla fare finita. Sono state ore di ansia e di preoccupazione l'altra notte per le sorti di un uomo, un cinquantottenne civitanovese. Alla fine, dopo ore di ricerche da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, allertati dalla donna, l'uomo è tornato a casa sua. Stava bene, fortunatamente. I miltiari dell'Arma si erano immediatamente attivati per le ricerche.