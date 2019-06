Addio a Pepi, pioniere dei giocattoli. Il commercio civitanovese è in lutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Solo pronunciare il suo nome a Civitanova faceva aprire larghi sorrisi ai bambini. «Se fai il bravo, poi andiamo da Fiorello». Non c’era possibilità di sbagliare: si trattava di Fiorello Pepi, titolare del negozio di giocattoli più conosciuto in città. È morto l’altra notte in una stanza della Casa di Cura Villa dei Pini dove era ricoverato da qualche tempo. Fiorello Pepi, il re dei giocattoli di Civitanova, aveva 84 anni. Li aveva compiuti da pochi giorni, il 21 giugno scorso, solstizio d’estate.