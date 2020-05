Gli rubano l'auto sotto casa, l'appello del proprietario: «E' un catorcetto, ma mi serve per andare a lavoro»

CIVITANOVA - Il proprietario la definisce un “catorcetto”, ma evidentemente non tale da far gola ai ,malintenzionati. Infatti è stato lui a denunciare il furto della sua Fiat Punto a Metano, che aveva parcheggiato al lato della strada non lontano dalla sua abitazione. Ieri mattina ha scoperto la su sparizione e ha denunciato il fatto ai carabinieri. Sul profilo Facebook ha invece pubblicato un post chiedendo aiuto a chi notasse la vettura.

La Fiat Punto di colore azzurro è di vecchio tipo, «ha 14 anni. - scrive il proprietario - un catorcetto che però mi serviva per andare al lavoro». Proprio per l’uso che ne faceva il proprietario ha lanciato un appello attraverso il social network.

«Se qualcuno la vede in giro parcheggiata (l’inizio della targa è DA), per favore messaggiatemi». Poi, un’amara considerazione: «Per favore, gettate un occhio, che può essere che l’asticella di ‘sti delinquenti si è abbassata, e di tanto». Naturalmente sono scattate le ricerche anche da parte dei carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA