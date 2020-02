Divampano fiamme da una tettoia, attimi di paura per i clienti di un ristorante

CIVITANOVA - Fumo nero e fiamme da una tettoia, scatta l’allarme in centro. Paura per i clienti di un ristorante e per i dipendenti di una parrucchieria, che si trovano in via Trieste, proprio dietro Palazzo Sforza, nel cuore civitanovese. Erano da poco trascorse le 13 di ieri quando un incendio è divampato a partire da una tettoria in vetroresina che collega due palazzine, dove, al piano terra e sopra, si trovano il ristorante L’Osteria della Mal’ora, una parrucchieria e alcuni uffici di vari professionisti.

Ad allertare immediatamente i vigili del fuoco sono stati i dipendenti della parrucchieria, che si sono accorti della colonna di fumo nero. Subito avvertiti anche i camerieri del ristorante. Una scena, quella colonna di fumo nero, che ha messo in allarme un po’ tutti quanti in quel momento. I clienti nel ristorante sono usciti di corsa, insieme ai dipendenti del locale. Una volta giounti sul post, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme in pochi minuti.

