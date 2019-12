​Artista muore a 36 anni, lo strazio della comunità: donati gli organi, domani l’ultimo saluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Civitanova Marche in lutto per la morte dell’artista Federico Mariani , 36 anni. Il giovane è spirato dopo alcuni giorni di agonia seguiti a un malore che si è rivelato fatale e che lo aveva colpito mentre si trovava nella sua abitazione. Uno choc per familiari ed amici che non riescono ancora a credere a quanto accaduto anche perché del tutto improvviso. Mariani viveva con i genitori, nel quartiere di San Gabriele. Lascia anche la compagna Micol. Il malore risale alla scorsa settimana e, come detto, lo aveva colpito in casa. I funerali si svolgeranno domani mattina alle 10 nella chiesa di San Gabriele.