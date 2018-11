Si lasciano e poi litigano per la custodia del cane Lui chiama i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Discussione tra ex, intervengono i carabinieri: un uomo e una donna, un tempo insieme e ora ognuno per la propria strada, si contendono il cagnolino. Non i figli, in questo caso, né questioni economiche hanno fatto litigare due persone che, un tempo, si erano amate e poi hanno deciso di interrompere la loro relazione. È stato proprio l’amico a quattro zampe, infatti, in questa circostanza, la ragione della richiesta di intervento dei carabinieri da parte di un uomo.È successo nel pomeriggio dell’altro ieri quando un uomo ha chiamato i carabinieri della Compagnia di Civitanova e ha spiegato loro il motivo del contendere con la sua ex compagna: il cane, appunto. L’uomo ha richiesto l’intervento dei carabinieri perché il cagnolino, in quel momento, si trovava a casa della sua ex compagna e la donna non voleva darglielo . A quel punto, è stato verificato a chi fosse intestato il cane. Alla fine i carabinieri hanno invitato l’uomo a sistemare quanto prima tutta la questione burocratica dell'intestazione.