Graziano, ex calciatore stroncato ad appena 41 anni da un male incurabile

CIVITANOVA - Un grave lutto ha spento ieri il pomeriggio di sole a Civitanova. A soli 41 anni, se n’è andato Graziano Branca che da qualche anno lottava contro un brutto male. Dopo le prime confortanti terapie, negli ultimi tempi le sue condizioni si sono talmente aggravate che dall’ospedale è stato trasferito nella sua abitazione di via Bachelet a Fontespina. Qui si è spento tra l’affetto dei suoi cari ieri. Operaio metalmeccanico, nonostante il look che non passava inosservato per la barba e i capelli lunghi, quasi tutti invece ricordano il suo sorriso e la sua giovialità. In gioventù era stato promettente calciatore: aveva militato in una delle più forti formazioni giovanili della Civitanovese, quella dei fratelli Diamanti e di Saverio Luciani, per citarne alcuni. Poi il calcio è diventato un hobby che ha praticato in categorie dilettantistiche mentre è rimasto inalterato l’amore per i colori rossoblù di cui è stato grande tifoso. Altra sua passione il basket. Negli ultimi anni ha seguito, anche nelle lunghe trasferte, la Virtus Civitanova, oggi targata Rossella. Innumerevoli i messaggi sul suo profilo facebook. Era conosciuto in tutta la città ma Fontespina era casa sua. Lascia il papà Domenico, muratore, la mamma Rosanna, i fratelli Celestino e Roberto, la cognata Maura e i sui tre adorati nipotini. I funerali domani mattina alle 10 nella chiesa di San Carlo Borromeo.