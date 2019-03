Estorsione e aggressione al gestore di un night Un albanese in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - La polizia ieri pomeriggio ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un albanese, classe 1987, regolare sul territorio nazionale. L'indagine era partita da un'aggressione avvenuta lo scorso 27 gennaio nei pressi di un locale notturno. La squadra mobile e il commissariato di Civitanova avevano avviato una intensa attività di indagine finalizzata ad accertare la dinamica dei fatti. L’indagine ha permesso di accertare, attraverso anche l'escussione di numerosi testimoni, che dal gennaio 2018 il gestore del night era vittima di estorsione, in particolare quest’ultimo era stato costretto a tollerare la presenza dell'indagato nel locale, che non pagava quanto dovuto per le consumazioni. Questi più volte si era presentato anche con un’arma da sparo. La situazione era diventata sempre più grave in quanto lo stesso imponendo la sua presenza, in cambio della “protezione garantita” al locale, aveva avanzato la richiesta di 5.000 euro per assicurare la tranquillità al locale notturno. L'albanese come detto è stato arrestato.