Nell'armadio ottomila euro di eroina, una donna di 32 anni finisce in manette

CIVITANOVA - La polizia arresta una giovane trovata in possesso di eroina e hashish. Gli agenti hanno seguito i movimenti della 32enne italiana, che era in compagnia di un tunisino con diversi precedenti di polizia. Con fare sospetto quest'ultimi entravano ed uscivano continuamente da un garage. Il comportamento ha attirato l’attenzione dei poliziotti, che senza perdere tempo si sono avvicinati. E la donna, accortasi della loro presenza, ha tentato velocemente di nascondere qualcosa in un mobile, manifestando un certo nervosismo. Subito è scattata una meticolosa perquisizione, e nonostante le scuse della giovane per giustificare la propria azione, gli agenti hanno controllato tutto il garage e le sue pertinenze, rinvenendo all’interno di una intercapedine di un mobile un pacchetto di sigarette. A quel punto la 32enne ha iniziato a gridare tentando repentinamente, ma invano, di impossessarsene, cercando di strapparlo dalle mani dei poliziotti. Nel pacchetto sono state rinvenute 62 confezioni termosaldate che contenevano eroina. Droga che, se immessa sul mercato, per la sua purezza - la sostanza peraltro poteva essere ulteriormente tagliata - avrebbe potuto fruttare fino a 8000 euro. Perquisito anche l’appartamento della ragazza. Qui sono stati trovati un quantitativo di hashish e di eroina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze.