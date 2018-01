Due uomini sorpresi con l'eroina nell'auto Denunciati dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Controlli notturni da parte dei carabinieri, due uomini sorpresi con l’eroina in macchina. I militari dell’Arma della Compagnia di Civitanova, l’altra sera, nell’ambito dei consueti controlli notturni effettuati in giro per le strade più trafficate della città, hanno imposto l’alt ad una vettura. A bordo si trovavano un uomo di 44 anni, residente a Fermo, e un trentunenne di origini tunisine.I carabinieri hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’abitacolo. Sono stati rinvenuti cinque grammi di eroina, suddivisi in dosi e pronti per essere piazzati sul mercato della droga. I due uomini sono stati denunciati dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia civitanovese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.