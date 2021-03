Sorpreso con eroina e cocaina, un uomo arrestato dai carabinieri. La droga in auto e a casa

CIVITANOVA - I carabinieri di Civitanova hanno arrestato un ventottenne di origini campane residente nel Fermano, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato controllato ieri sera alla guida di un'auto: aveva tre dosi di eroina e nove di cocaina per un peso complessivo di oltre 4 grammi. In casa trovati ulteriori 23 grammi di cocaina, oltre ad un bilancino elettronico di precisione, buste ed involucri per il confezionamento dello stupefacente. L'uomo si trova ai domiciliari.

LEGGI ANCHE

Festeggiano la laurea, quindici ricoverati per Covid. Il direttore dell'Area vasta: «Inaccettabile». E le Marche rischiano il rosso prolungato

LEGGI ANCHE

Il dramma di un figlio: «Sospesa la chemioterapia, mamma positiva al Covid è morta di tumore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA