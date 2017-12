Insulti razzisti, saluti romani e schiamazzi, maxirissa nei pressi della discoteca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA Un gruppo di giovani accerchiati e pestati nel tragitto dalla discoteca alla macchina. Una serata di divertimento finisce all’ospedale per cinque asiatici, tra cui pakistani, tutti giovani tra i 20 e i 30 anni. Sono stati aggrediti da un folto gruppo di uomini, tra cui slavi, che prima li hanno insultati, «pakistani di m., tornate al paese vostro», poi li hanno presi a pugni.È stata una notte da paura nelle vicinanze del Donoma ieri notte poco dopo le 3.I cinque ragazzi che fanno gli operai e vivono tra Civitanova, Porto Sant’Elpidio e i Comuni limitrofi, erano arrivati in centro con una macchina sola per trascorrere una serata di divertimento nel locale di via Mazzini. Fuori dalla discoteca, però, mentre se ne stavano andando, sono stati accerchiati da un gruppo di uomini: una ventina, hanno detto loro. Sono volati parole grosse, cori e insulti razzisti nei confronti degli asiatici che, vedendosela brutta, hanno accelerato il passo per raggiungere la loro macchina.L’aggressione è avvenuta nel vialetto Sud di piazza XX Settembre, ed è stata una residente che vive in corso Dalmazia e che dalla finestra ha visto la maxirissa, ad allertare le forze dell’ordine. I cinque giovani sono finiti all'ospedale. Nella zona del Donoma è stata una notte all’insegna degli schiamazzi, tra grida e sacchi della spazzatura che volavano. Qualcuno ha riferito di aver visto braccia tese a fare il saluto romano. Poi le botte.