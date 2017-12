Donna trovata morta nella sua casa prima del pranzo di Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Tragedia il giorno di Natale, anziana trovata morta in casa. Il ritrovamento è avvenuto ieri, poco prima del tradizionale pranzo. Una signora di 77 anni è stata trovata cadavere nella sua casa di via Virgilio, a San Marone. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. La morte è avvenuta per cause naturali.