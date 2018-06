Giovane mamma scende dal bus con il bimbo e scappa dal marito che la picchia e la insulta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – In fuga dal marito violento, con in braccio il figlioletto, scende dall'autobus alla prima fermata utile pur di non tornare a casa e chiama i carabinieri. Ora, grazie all'intervento dei militari dell'Arma della Compagnia di Civitanova, guidati dal maggiore Enzo Marinelli, la giovane mamma si trova con il suo bambino in una struttura protetta, lontano dalle botte, dalla minacce e dagli insulti del marito. Tutto è cominciato ieripomeriggio quando una donna, una magrebina di 24 anni, ha chiamato i carabinieri. Era appena scesa da un autobus proveniente dal Nord Italia e, in quel momento, si trovava nella zona commerciale di Santa Maria Apparente, a due passi dallo svincolo per l'autostrada A14, dove si fermano i pullman. Da anni la donna, residente in un Comune dell'entroterra maceratese e andata nel Nord Italia per scappare da suo marito, è vittima di maltrattamenti in famiglia per mano dell'uomo, che già qualche tempo fa la donna aveva trovato il coraggio di denunciare.