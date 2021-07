Giovane donna investita da un’auto mentre attraversa la strada in bici, portata a Torrette

CIVITANOVA - Investita mentre è in bicicletta, giovane donna finisce ricoverata all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in condizioni gravi. L’incidente, la cui dinamica è in corso di accertamento, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 19.30, lungo via Omero, dopo il poliambulatorio, all’altezza del passaggio della pista ciclo-pedonale del Castellaro.





È lì che la ragazza, secondo una prima ricostruzione, è stata urtata da una Fiat Panda, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Era in bici e con sé non aveva i documenti. Sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde. Viste le condizioni della ragazza, il personale medico e sanitario ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Icaro, partito da Ancona, è atterrato sull’elisuperficie dell’ospedale di Civitanova Alta.

Sul posto, per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale. Poche ore prima, in zona Risorgimento, altro incidente. Coinvolti una macchina e uno scooter. All’ospedale regionale di Torrette, in quella circostanza, era stato trasportato a bordo dell’eliambulanza l’uomo che si trovava in sella al mezzo a due ruote.



