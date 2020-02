Il diktat dei proprietari: «Disinfettati le mani prima di entrare al bar». E i clienti apprezzano

CIVITANOVA - «Disinfettante per mani, obbligatorio prima di entrare». Può apparire fin troppo perentorio il tono del cartello messo all’ingresso del Vecchio Caffè Maretto di Civitanova. Invece si tratta di un servizio che risulta essere molto apprezzato dai clienti. Appena entrati c’è un dispenser con gel disinfettante per le mani, uno di quei prodotti che sono diventati introvabili per alcuni giorni e che hanno avuto anche un incremento di prezzo esponenziale. Dunque i titolari dell’esercizio commerciale, posto sotto le logge del palazzo comunale, hanno messo a disposizione qualcosa che è diventato molto ricercato.

Il perché del cartello e del dispenser lo spiega Alexander Makrov, uno dei responsabili dello storico locale. «Diciamo che in questo modo vogliamo offrire un qualcosa in più ai nostri clienti. L'obiettivo principale, però, è quello di lanciare un messaggio tranquillizzante. Potendosi lavare ulteriormente le mani con il disinfettante che mettiamo a disposizione gratuitamente, vogliamo che la clientela si senta tranquilla un po' più serena nel passare del tempo in un locale pubblico». Insomma, gel disinfettante come ansiolitico contro la psicosi coronavirus.