Ragazza perde i sensi in discoteca. Una ipotesi: «Messa droga nel bicchiere»

CIVITANOVA – Ragazza perde i sensi in discoteca e si risveglia all’ospedale. Era in coma etilico e ora i carabinieri della Compagnia di Civitanova, che sono al lavoro per ricostruire la vicenda, stanno accertando se nel bicchiere della giovane qualcuno abbia messo della droga. L’episodio è avvenuto questa notte quando dal Donoma, dove era in corso il closing party con il format La Vida Loca, l’ultima serata della stagione del locale di via Mazzini, sono stati allertati i soccorsi per una ragazza che era svenuta. Erano più o meno le tre e mezza di notte. Una diciannovenne, come è stato poi accertato qualche ora dopo, che risulta essere residente in un Comune dell’entroterra, si è sentita male ed è caduta a terra, priva di sensi. Sul posto sono intervenuti a sirene spiegate i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidata dal maggiore Enzo Marinelli.